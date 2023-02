Meer omzet voor Nedap in 2022 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Nedap

(ABM FN-Dow Jones) Nedap heeft in 2022 meer omzet en iets meer resultaat geboekt. Dat meldde het concern uit Groenlo donderdag voorbeurs in een kwartaalupdate. De omzet steeg afgelopen jaar met 11 procent naar 230,6 miljoen euro. Bijna alle onderdelen van het bedrijf, op Security Management na, wisten groei te realiseren. De terugkerende omzet steeg over het boekjaar met 21 procent en maakt inmiddels 31 procent van de groepsomzet uit. Dat was in 2021 nog 28 procent. Het bedrijfsresultaat steeg op jaarbasis met 3 procent naar 23,8 miljoen euro. Maar de operationele marge daalde van 11,1 naar 10,3 procent. Hogere kostprijzen als gevolg van de volatiele supply chain hadden een dempend effect op de marge en op het bedrijfsresultaat, verklaarde Nedap de margedaling. Het nettoresultaat steeg met 2 procent naar 18,7 miljoen euro. Dividend Het voorstel voor 2022 is een stabiel dividend van 3,00 euro per aandeel Outlook Nedap verwachtte donderdag een verder groei van de omzet in 2023. Nieuwe commissaris Het bedrijf draagt Sicco Santema voor als commissaris. De raad van commissarissen heeft dan ook besloten de raad tijdelijk voor de komende twee jaar uit te breiden van vier naar vijf personen. Bron: ABM Financial News

