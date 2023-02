Van Lanschot Kempen boekt minder winst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Van Lanschot Kempen

(ABM FN-Dow Jones) Van Lanschot Kempen heeft in 2022 fors minder winst geboekt, door de overname van de resterende aandelen Mercier Vanderlinden, terwijl de provisie- en rente-inkomsten beide stegen. Dat bleek donderdag uit de jaarcijfers van de bank. De bank kondigde een forse kapitaaluitkering aan, onder voorbehoud van toestemming van de toezichthouder. De nettowinst daalde van 143,8 miljoen naar 84,3 miljoen euro. Gecorrigeerd voor bijzondere posten zoals de overname van Mercier Vanderlinden en de integratie van Hof Hoorneman was de onderliggende nettowinst 117,8 miljoen euro, tegen 159,9 miljoen euro een jaar eerder. De provisie-inkomsten stegen met 6 procent tot 407,8 miljoen euro en de netto-rentebaten stegen met 6 procent tot 162,7 miljoen euro. De hogere provisies waren vooral het gevolg van een gemiddeld groter beheerd vermogen. Dat beheerde vermogen daalde wel, van 44,8 miljard eind 2021 tot 40,5 miljard euro 2022. De netto-instroom was hoog, meldde de bank, met 2,0 miljard euro, waarvan 0,7 miljard euro in België. De kernkapitaalratio daalde van 23,7 naar 20,6 procent, door hogere kapitaaleisen voor woninghypotheken en de teruggave van 61 miljoen euro kapitaal aan aandeelhouders in december vorig jaar. Het voorgestelde dividend is 1,75 euro per aandeel over 2022. Een jaar eerder was dit 2,00 euro. Van Lanschot wil in de tweede helft van het jaar nog eens 2,00 euro per aandeel uitkeren. Dit moet nog worden goedgekeurd door toezichthouder DNB. Van Lanschot wil de buffer boven 17,5 procent ook volgend jaar weer uitkeren aan de aandeelhouders. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.