Aalberts voert winstgevendheid flink op

Beeld: Aalberts Industries

(ABM FN-Dow Jones) Aalberts heeft in 2022 de omzet en de winst zien stijgen en ook meer dan analisten vooraf hadden voorzien. Dit bleek donderdag uit de jaarcijfers van het bedrijf. Aalberts zag de omzet over het afgelopen boekjaar naar 3,23 miljard euro stijgen. Dit betekende een autonome groei van 8,7 procent. Analisten rekenden op een autonome stijging van circa 8 procent, terwijl ABN AMRO Oddo op 7,4 procent zat en Jefferies op 7,5 procent. De EBITA steeg van 454 miljoen naar 500 miljoen euro, wat een marge opleverde van 15,5 procent. De winst voor amortisatie steeg met 10 procent van 337 naar 372 miljoen euro. Per aandeel verdiende Aalberts in 2022 3,37 euro en het keert 1,11 euro per aandeel dividend uit, een stijging van 10 procent. ABN AMRO Oddo ging voor deze winst per aandeel uit van 3,34 euro en Jefferies van 3,20 euro per aandeel. De vrije kasstroom over het boekjaar bedroeg 168 miljoen euro en dat was heel wat minder dan de 310 miljoen euro over 2021. Aalberts schreef dit toe aan het werkkapitaal en de investeringen. Het orderboek lag eind 2022 37 procent hoger dan een jaar eerder. Aalberts begon 2023 zo met een naar eigen zeggen sterk orderboek. Een concrete outlook gaf Aalberts niet af. De nettoschuld kwam in 2022 uit op 794 miljoen euro met een schuldratio van 1,3. Bron: ABM Financial News

