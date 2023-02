ForFarmers ziet volumes dalen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM

(ABM FN-Dow Jones) ForFarmers heeft bedrijfsbreed in 2022 minder volumes gedraaid, maar de omzet wel zien stijgen dankzij de doorberekening van hogere prijzen van grondstoffen en energie. Dit bleek donderdag uit de cijfers van de veevoerspecialist. De volumes daalden op jaarbasis in 2022 met 6,6 procent naar 9,0 miljoen ton bij een omzet van ruim 3,3 miljard euro, een stijging van 24,1 procent ten opzichte van 2021. De onderliggende EBITDA daalde in de verslagperiode met 2,7 procent van 78,2 naar 76,1 miljoen euro. De brutowinst steeg met 13,4 procent naar 495 miljoen euro. De onderliggende nettowinst steeg van 29,0 miljoen naar 30,0 miljoen euro, een toename van 3,4 procent. De winst toerekenbaar aan de aandeelhouder steeg van 12,0 miljoen naar 18,0 miljoen euro. De operationele netto kasstroom daalde met 11,9 procent naar 48,2 miljoen euro Dividend Het bedrijf stelde donderdag een dividend over 2022 voor van 0,20 euro per aandeel. Outlook ForFarmers houdt rekening met een aanhoudende volatiliteit in de kosten voor grondstoffen, energie en arbeid. Verder streeft de veevoerspecialist naar een geconsolideerd rendement op het gemiddeld geïnvesteerd vermogen van ten minste 10 procent in 2025. Bron: ABM Financial News

