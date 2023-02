Flink meer omzet voor Fugro Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fugro

(ABM FN-Dow Jones) Fugro heeft in het vierde kwartaal meer omzet, maar minder winst behaald, hoewel de marge in heel 2022 wel duidelijk steeg. Dit bleek donderdag voorbeurs. CEO Mark Heine sprak van een "solide verbetering". Fugro boekte een omzet van 453 miljoen euro, tegen 410 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. De vergelijkbare omzetgroei bedroeg 14,8 procent. De EBIT daalde daarentegen licht van 17,4 naar 17,2 miljoen euro, waardoor de marge daalde van 4,3 naar 3,8 procent. ING had juist op een hogere marge gerekend. De analistenconsensus mikte volgens ING op 4,7 procent. Fugro wees op een "teleurstellende" prestatie bij Marine in de Amerika's. Netto verdiende Fugro in 2022 op een omzet van 1,8 miljard euro 74,1 miljoen euro, 3 miljoen euro meer dan in 2021. In heel 2022 kwam de marge uit op 6,1 procent, tegenover 4,3 procent in 2021. Fugro zei geen dividend uit te keren over 2022. Het orderboek stond eind 2022 op 1,4 miljard euro en de operationele kasstroom was afgelopen kwartaal ruim 29 miljoen euro, waardoor deze voor heel 022 uitkwam op 1,4 miljard euro. Dat was in 2021 nog maar 1,0 miljard euro. Voor 2023 rekent Fugro op een aanhoudende sterke omzetgroei en een verdere margestijging. De investeringen worden geraamd op 200 tot 225 miljoen euro. Dat is inclusief de aanschaf van twee nieuwe schepen die Fugro donderdag ook aankondigde. In de tweede helft van 2023 zal Fugro nieuwe plannen presenteren "voor de volgende fase van het bedrijf". Momenteel is Fugro naar eigen zeggen goed op weg richting de middellange termijn doelstellingen die het stelde. Bron: ABM Financial News

