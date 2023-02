SBM Offshore haalt eigen outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: SBM Offshore

(ABM FN-Dow Jones) SBM Offshore heeft in 2022 meer omzet en winst geboekt en zo de eigen outlook gehaald. Dit bleek donderdag uit de jaarcijfers van de toeleverancier van de olie-industrie. Volgens de directe methode behaalde SBM afgelopen jaar een omzet van bijna 3,3 miljard dollar. Dat was een jaar eerder 2,2 miljard dollar. Analisten rekenden op ruim 3,2 miljard dollar. De divisie Lease & Operate was goed voor een omzet van ruim 1,8 miljard dollar, tegenover 1,5 miljard dollar in 2021, terwijl Turnkey een omzet van 1,5 miljard dollar bijdroeg, tegen 733 miljoen dollar een jaar eerder. De EBITDA steeg van 849 miljoen naar 1,01 miljard dollar. Er was door de analisten gerekend op 1,0 miljard dollar. De oliedienstverlener zei zelf te rekenen op een EBITDA van ongeveer 1 miljard dollar, met een omzet boven de 3,2 miljard dollar. De nettowinst daalde echter, van 121 miljoen naar 115 miljoen dollar. De consensus stond op 152 miljoen dollar. Aandeelhouders van SBM kunnen een dividend tegemoet zien van 1,10 dollar per aandeel, een stijging van 10 procent. Outlook SBM zei voor 2023 uit te gaan van een omzet van meer dan 2,9 miljard dollar, waarvan 1,9 miljard dollar afkomstig is van Lease & Operate. Turnkey zal meer dan 1 miljard dollar bijdragen. De EBITDA schat de oliedienstverlener in op ruim 1 miljard dollar. Voor 2023 rekent de analistenconsensus op een omzet van 3,0 miljard dollar met een EBITDA van net iets meer dan 1 miljard dollar. Bron: ABM Financial News

