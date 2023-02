Beursblik: Berenberg haalt KPN van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KPN

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft donderdag het advies voor KPN verlaagd van Kopen naar Houden, maar het koersdoel licht verhoogd van 3,20 naar 3,45 euro. De analisten van de zakenbank zien geen nieuwe koersaanjagers meer en besloten daarom het advies te verlagen, nadat het aandeel de afgelopen periode goed presteerde in zijn rol als veilige haven. Wel blijft het aandeelhoudersrendement van 7 procent "aantrekkelijk", aldus de bank. Het aandeel KPN sloot woensdag op 3,30 euro. Bron: ABM Financial News

