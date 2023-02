Olieprijs lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag lager gesloten, vanwege de aanhoudende zorgen dat de stijgende rentetarieven de vraag naar ruwe olie en brandstof zou kunnen verminderen. Oliefutures hebben het moeilijk in februari, omdat de rente op staatsobligaties is gestegen vanwege de verwachting dat de Federal Reserve de rente meer zal moeten verhogen dan eerder werd verwacht om de inflatie in toom te houden. Stijgende rendementen geven ook een impuls aan de Amerikaanse dollar, waardoor grondstoffen die in de munteenheid zijn geprijsd duurder worden voor houders van andere valuta's. Uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Fed bleek woensdag dat alle Fed-functionarissen verdere renteverhogingen steunden. "De markten proberen in het reine te komen met de verwachting dat de Fed agressief de rente zal blijven verhogen, na een reeks economische publicaties die suggereren dat de Fed nog heel wat werk te doen heeft", aldus marktanalist Warren Patterson van ING, "Deze tegenwind in combinatie met een redelijk comfortabele oliebalans, betekent dat de oliemarkt waarschijnlijk binnen een bepaalde bandbreedte zal blijven. We voorzien echter dat de markt later in het jaar uit deze bandbreedte zal breken naarmate de oliemarkt krapper wordt", voegde Patterson toe. De maartfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 3,2 procent, ofwel 2,41 dollar, lager op 73,95 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

