Update: Meeste ambtenaren Fed voorstander van kwartpuntsverhoging rente - Notulen

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De meeste functionarissen van de Federal Reserve dachten dat het vertragen van het tempo van de renteverhogingen de beste manier bood om de risico's van enerzijds te veel te doen en anderzijds te weinig te doen om de inflatie te bestrijden in evenwicht zou brengen. Dit bleek woensdagavond uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve. Sommige functionarissen waarschuwden echter voor de gevaren van het te snel vertragen of stoppen van de renteverhogingen. Een aantal deelnemers merkte op dat een te weinig restrictief beleid de recente vooruitgang bij het matigen van de inflatie te niet zou kunnen doen, zo bleek uit de notulen. Tijdens de tweedaagse bijeenkomst op 31 januari en 1 februari verhoogde de Amerikaanse centrale bank zoals verwacht de rente met 25 basispunten, waardoor de federal funds rate steeg naar een bandbreedte van 4,50 tot 4,75 procent. In de notulen stond dat "bijna alle deelnemers het erover eens waren dat het gepast was" om de tarieven met 25 basispunten te verhogen. Uit de notulen bleek ook dat alle Fed-functionarissen verdere renteverhogingen steunden. Veel van de functionarissen merkten op dat een verdere vertraging van het tempo van de renteverhogingen hen in staat zou stellen om de vooruitgang van de economie te beoordelen, terwijl zij het toekomstige rentebeleid proberen te bepalen. Maar een paar deelnemers waren voorstander of zouden hebben ingestemd met een verhoging van de rente met 50 basispunten. "De deelnemers die voorstander waren van een verhoging met 50 basispunten merkten op dat een sterkere renteverhoging het inflatiedoel van 2 procent sneller dichterbij zou brengen", aldus de notulen. Daarnaast concludeerden deelnemers dat een recessie dit jaar plausibel is. De risico's voor de economische vooruitzichten zijn volgens de Fed-leden neerwaarts gericht, hoewel enkele deelnemers evenwichtigere inflatierisico's vaststelden. Tegelijkertijd merkten een aantal functionarissen op dat de financiële omstandigheden waren versoepeld, "wat volgens sommigen een strakker monetair beleid noodzakelijk zou kunnen maken". De volgens beleidsvergadering van de Fed vindt plaats op 21 en 22 maart 2023. Update: om extra informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

