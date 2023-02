AMG overtreft outlook in 2022 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AMG heeft in 2022 flink meer omzet geboekt, waardoor de EBITDA inderdaad boven de 320 miljoen dollar is uitgekomen. Dit bleek woensdagavond uit cijfers van het bedrijf. Volgens CEO Heinz Schimmelbusch boekte AMG recordresultaten. Dat was onder meer te danken aan AMG Lithium en de Braziliaanse operaties, zei hij. De omzet steeg in 2022 met 36 procent naar ruim 1,6 miljard dollar en de EBITDA ging van 137 miljoen naar bijna 343 miljoen dollar. Dat is ruim meer dan de 320 miljoen dollar waarop AMG rekende. ING was positiever gestemd en ging uit van 334 miljoen dollar. Aanvankelijk rekende AMG op 280 tot 300 miljoen dollar, maar deze outlook werd begin november bij de cijfers over het derde kwartaal verhoogd. Netto verdiende AMG afgelopen jaar 188 miljoen dollar. Dat was in 2021 nog maar 14 miljoen dollar. In het vierde kwartaal boekte AMG een 18 procent hogere omzet van 390 miljoen dollar met een EBITDA van 104 miljoen dollar. Dat was het tweede kwartaal op rij dat de EBITDA boven de 100 miljoen dollar lag. AMG wil over 2022 een dividend uitkeren van 0,70 euro per aandeel. Daarvan is al 0,30 euro per aandeel uitgekeerd in augustus. Outlook In 2023 verwacht AMG nog altijd meer dan 400 miljoen dollar aan EBITDA te realiseren. De kapitaalinvesteringen schat AMG op 175 tot 200 miljoen dollar. AMG zal het personeelsbestand met circa 5 procent uitbreiden. Dit vanwege capaciteitsuitbreidingen die zijn gepland in Ohio en Duitsland. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.