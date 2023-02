Wall Street koerst af op hoger slot

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag hoger met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,3 procent tot 4.010,13 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 33.212,58 punten en de Nasdaq noteerde 0,5 procent hoger op 11.553,29 punten.

De Amerikaanse aandelenmarkten noteerden woensdag hoger in afwachting van de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve. De markt zal het verslag nauwgezet bestuderen in de hoop op tekenen over de richting van het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank.

"Beleggers beginnen te beseffen dat het werk van de Fed er nog niet op zit en dat de rentetarieven mogelijk verder moeten worden verhoogd om de inflatie af te koelen", zei Hargreaves Lansdown.

Op macro-economisch vlak werd woensdag tevens bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gedaald met 13,3 procent. De marktindex daalde van 230,4 naar 199,8.

De euro/dollar noteerde op 1,0627. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0650 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0646 op de borden.

De olieprijs noteerde woensdag tot 2,6 procent lager.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een viertal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen, de Chicago Fed-index en economische groeicijfers, gevolgd door de wekelijkse olievoorraden later op de dag.

Bedrijfsnieuws

Intel daalde 1,4 procent, nadat de fabrikant van halfgeleiders aankondigde het dividend sterk te verlagen, om meer te kunnen investeren. De verlaging van het dividend, van 0,365 dollar per aandeel per kwartaal naar 0,125 dollar, moet jaarlijks zo'n 4 miljard dollar aan contanten in kas opleveren.

Vierdekwartaalcijfers van Coinbase overtroffen de verwachtingen met een kleiner dan verwacht verlies per aandeel. De bijeenkomst met analisten werd echter beheerst door zorgen over regel- en wetgeving. Het aandeel verloor 5,2 procent.

Palo Alto Networks verhoogde zijn verwachtingen voor het boekjaar 2023, nadat het afgelopen jaar winstgevend werd afgesloten. Het aandeel noteerde 11,9 procent hoger.

Stellantis wil 4,5 miljard dollar dividend uitkeren en gaat aandelen inkopen. Het aandeel won 4,5 procent.

Baidu heeft in het vierde kwartaal veel meer winst geboekt, ondanks dat de omzet niet steeg. Kostenbesparingen lijken effect te sorteren. Het aandeel van de Chinese zoekgigant noteerde 3,1 procent lager.