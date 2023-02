Europese beurzen lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag lager gesloten, maar de verliezen bleven beperkt.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,3 procent tot 462,22 punten, de Duitse DAX sloot vlak op 15.399,89 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,1 procent op 7.299,26 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,6 procent lager op 7.930,63 punten.

Aanhoudende zorgen over hogere Amerikaanse rentes en toenemende geopolitieke zorgen wogen op het beleggerssentiment.

Verder wordt vanavond uitgekeken naar de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Fed, in de hoop inzicht te krijgen over het mogelijke toekomstige rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank.

Beleggers prijzen hogere rentes in, na sterker dan verwachte economische data. "Wat de markt nu echt bezighoudt, is de veerkrachtige groei, die waarschijnlijk zal resulteren in een dito inflatie", zei JPMorgan Private Bank.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het Duitse ondernemersklimaat in februari verder is verbeterd. De vertrouwensindex steeg van 90,1 naar 91,1. Ook in Frankrijk zijn ondernemers iets positiever. De index voor het ondernemersklimaat noteerde in februari op 103 tegen 102 in januari.

De euro/dollar noteerde op 1,0627. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0654 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0646 op de borden.

Olie werd woensdag bijna 3 procent goedkoper.

Bedrijfsnieuws

Danone heeft in 2022 iets meer resultaat geboekt, terwijl de omzet met bijna 14 procent steeg. Het aandeel won 4,5 procent.

In Amsterdam zagen BE Semiconductor Industries en Wolters Kluwer de jaarcijfers beloond met koerswinsten van 10,2 en 5,4 procent. In Brussel won de koers van het aandeel UCB na cijfers 2,4 procent, maar de kwartaalrapportage van Ageas resulteerde in een koersdaling van 1,8 procent.

In Parijs won Stellantis 2,1 procent, terwijl Société Générale verloor 2,4 procent. Stellantis kwam met cijfers. Daarbij liet de autobouwer weten aandeelhouders te belonen met dividend en de inkoop van eigen aandelen.

In Frankfurt was Fresenius Medical Care een uitschieter met een koerswinst van 6,8 procent na de publicatie van de kwartaalcijfers. Adidas won 2,0 procent, terwijl Fresenius se 4,7 procent daalde.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index vlak op 3.996,81 punten. De Dow Jones index steeg 0,1 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,1 procent in het groen.