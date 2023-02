Hogere rente steeds groter probleem voor beleggers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten blijven in een onzekere fase zitten. Dit verwacht Chief Investment Strategist Lukas Daalder van BlackRock Nederland voor de camera van ABM Financial News. De belangrijkste vraag is hoeveel pijn de renteverhogingen de Amerikaanse economie nog gaan doen. Daalder benadrukte dat renteverhogingen altijd met een hele grote vertraging in de economie doorwerken. De strateeg laat dit zien aan de hand van een grafiek waarbij wordt gekeken naar de maandlasten die je betaalt als je nu een hypotheek afsluit. "Dit bedrag was jarenlang heel laag, maar is nu min of meer verdubbeld", aldus Daalder. Dit vertaalt zich in zwakke huizencijfers. Zo liggen de nieuwe huizenverkopen circa 40 procent lager ten opzichte van zijn piek en is het aantal afgeven bouwvergunningen gedaald met ongeveer 30 procent. "Dit zijn de effecten waarvan ik zeg, die gaan de komende tijd steeds belangrijker worden en dat betekent dat de aandelenbeurzen waarschijnlijk de komende tijd in een onzekere fase blijven zitten", aldus Daalder. Klik hier voor: hogere rente steeds groter probleem voor beleggers Bron: ABM Financial News

