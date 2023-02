Besi schittert op lichtrood Damrak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag licht lager gesloten, in afwachting van de notulen van de Fed nabeurs, terwijl bedrijfsresultaten en een overnamebod voor reuring zorgden op het Damrak. de AEX sloot 0,1 procent lager op 756,63 punten. De Midkap-index daalde 0,8 procent. Besi en Wolters Kluwer werden echter meer waard na goed ontvangen resultaten, terwijl de financials ING, Adyen en Aegon onderaan eindigden. Beleggers maken zich ongerust over de Fed-notulen, die de bange vermoedens kunnen bevestigen dat de rente eerst nog een stuk verder omhoog moet, alvorens weer te kunnen dalen omdat de inflatiedruk beteugeld is. "Beleggers beginnen tot het ontnuchterende besef te komen dat het werk van de Fed niet voorbij is, en dat de rente mogelijk nog verder omhoog moet om de inflatie af te koelen", aldus vermogensbeheerder Hargreaves Lansdown.



Recente sterke Amerikaanse inflatie- en banencijfers schetsen een beeld van een sterke economie, wat niet welkom is voor beleggers die hopen op een lagere rente. "De stieren die denken dat een recessie van tafel is en wachten op de volgende fase van de beursrally, zullen teleurgesteld worden", zo waarschuwden analisten van JP Morgan Chase. Het muntpaar euro/dollar koerste rond 1,0627. De olieprijzen daalden met circa 2 procent tot 74,52 dollar in New York. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen schoot Besi 10 procent omhoog, nadat het de omzetdaling het vierde kwartaal wist te beperken, terwijl de marge iets hoger uitviel dan voorzien en er flink wat nieuwe orders werden binnengehaald. ING vond vooral die orderinstroom een grote meevaller. Wolters Kluwer won ruim 5 procent, nadat het databedrijf de resultaten zag aantrekken in 2022. Volgens Morgan Stanley overtrof Wolters Kluwer dan ook de verwachtingen in 2022. Prosus sloot licht lager ondanks een koersdoelverhoging van UBS. De analisten denken dat het aandeel binnen een jaar 95 euro waard kan zijn, als Prosus het aandelenbelang dat deelneming Tencent als dividend gaat uitdelen als superdividend gaat uitkeren aan zijn aandeelhouders. Dit zou de korting die Prosus biedt op de beurswaarde van het Tencent-belang kunnen laten verdwijnen. In de AMX daalde Air France-KLM een half procent, ondanks dat het aandeel op de kooplijst werd geplaatst door JPMorgan. De afgelopen dagen waren er al meer positieve analistenrapporten voor Air France-KLM. Alfen en OCI wonnen 3 en ruim 2 procent. ASR Nederland daalde 1 procent na cijfers. De verzekeraar zag de solvabiliteit fors verbeteren. ING sprak van sterke resultaten. Sectorgenoot Aegon verloor 2,3 procent in de AEX en ING verloor 2,5 procent. Koffiespecialist JDE Peet's leverde 0,9 procent in na cijfers die na de voorlopige resultaten geen grote verrassing meer waren. Onder de kleinere aandelen won Avantium bijna 6 procent. Het bedrijf heeft met Origin Materials uit de VS een samenwerking gesloten om de massaproductie van FDCA en PEF te versnellen. Beursbedrijf Euronext verloor ruim 7 procent aan marktwaarde na een bod op Allfunds Group ter waarde van circa 8,75 euro, grotendeels in contanten en deels in aandelen Euronext. Het Spaanse bedrijf werd 17 procent meer waard en had hierdoor een marktkapitalisatie van 5,4 miljard euro.



Tussenstanden Wall Street De Amerikaanse beurzen noteerden vlak tot licht hoger rond sluitingstijd in Amsterdam. Bron: ABM Financial News

