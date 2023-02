Licht hogere start Wall Street in de maak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een licht hogere opening tegemoet, na de afstraffing op dinsdag na een lang weekend.



Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren een half uur voor opening tot 0,2 procent in het groen.



De markt is in afwachting van de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve, die hints kunnen geven voor het rentebeleid van de centrale bank. "Beleggers beginnen tot het ontnuchterende besef te komen dat het werk van de Fed niet voorbij is, en dat de rente mogelijk nog verder omhoog moet om de inflatie af te koelen", aldus vermogensbeheerder Hargreaves Lansdown. De Fed-notulen worden dan ook met weinig gerustheid afgewacht. De Amerikaanse beurs deed dinsdag een stevige stap terug, maar met relatief laag volume en dat doet Fundstrat vermoeden dat de beweging mogelijk alweer voorbij is. Alleen als de S&P500-index onder 3.945 punten zakt, maken de analisten zich zorgen dat de daling verdergaat. De olieprijs daalde licht. Een april-future West Texas Intermediate daalde 0,6 procent tot 75,92 dollar, terwijl een vat Brent-olie 0,6 procent goedkoper werd op 82,56 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0647. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0646 op de borden. Bedrijfsnieuws Intel lijkt licht lager te openen, nadat de fabrikant van halfgeleiders aankondigde het dividend sterk te verlagen, om meer te kunnen investeren. De verlaging van het dividend, van 0,365 dollar per aandeel per kwartaal naar 0,125 dollar, moet jaarlijks zo'n 4 miljard dollar aan contanten in kas opleveren. Vierdekwartaalcijfers van Coinbase overtroffen de verwachtingen met een kleiner dan verwacht verlies per aandeel. De bijeenkomst met analisten werd echter beheerst door zorgen over regel- en wetgeving en het aandeel lijkt 0,2 procent hoger te openen. Palo Alto Networks verhoogde zijn verwachtingen voor het boekjaar 2023, nadat het afgelopen jaar winstgevend werd afgesloten. Het aandeel ging voorbeurs 9 procent hoger. Stellantis wil 4,5 miljard dollar dividend uitkeren en gaat aandelen inkopen. Het aandeel van de autofabrikant lijkt 3,7 procent hoger te zullen openen. Baidu heeft in het vierde kwartaal veel meer winst geboekt, ondanks dat de omzet niet steeg. Kostenbesparingen lijken effect te sorteren. Het aandeel van de Chinese zoekgigant lijkt ruim 7 procent hoger te gaan openen op de Nasdaq. Voorbeurs zijn er nog resultaten van Moderna en nabeurs van Beyond Meat en Nvidia. Slotstanden Na maandag President's Day te hebben gevierd, sloot de Dow Jones index dinsdag 2,1 procent lager op 33.129,59 punten en de breder samengestelde S&P 500 index daalde 2,0 procent naar 3.997,34 punten. Techbeurs Nasdaq verloor zelfs 2,5 procent op 11.492,30 punten. Bron: ABM Financial News

