Update: Aandeel Allfunds omhoog door overnamespeculatie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Allfunds schiet woensdagmiddag op het Amsterdamse Damrak omhoog, nadat Bloomberg meldde dat beursbedrijf Euronext een overname van het Spaanse bedrijf zou overwegen. Inmiddels heeft Euronext laten weten dat het inderdaad een indicatief bod bij Allfunds heeft neergelegd en dat het in gesprek is met de board en de grootste aandeelhouders van Allfunds. Hoe hoog dit bod is, meldde Euronext niet. Wel dat dit nu door Allfunds wordt bestuurders. Allfunds, een aanbieder van onder meer een platform voor wealth management, noteert 20 procent hoger. Vorig jaar nam Allfunds nog het Spaanse Web Financial Group over voor ongeveer 145 miljoen euro. Allfunds, dat in het voorjaar van 2021 een notering in Amsterdam kreeg, heeft een marktkapitalisatie van 5,4 miljard euro. Dit jaar steeg de koers al 27 procent, maar over 12 maanden is er juist een koersverlies van 28 procent. Het aandeel Euronext daalt woensdag bijna 5 procent. Update: om bevestiging Euronext toe te voegen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.