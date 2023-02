Bullard: markt te bevreesd voor recessie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers zijn veel te bevreesd voor een recessie. Dit zei de voorzitter van de Federal Reserve van St. Louis James Bullard in een optreden bij zakenzender CNBC. De Amerikaanse economie is veel weerbaarder dan een kleine twee maanden geleden werd ingeschat volgens de bankier. Bullard zelf houdt rekening met een gematigd trage groei van de Amerikaanse economie en een afnemende inflatie. Hij wees daarbij op het herstel van de Chinese economie na de opheffing van de coronamaatregelen, terwijl naar zijn idee de economie van Europa sterker blijkt dan verwacht. Bullard denkt dat er goede kansen zijn dat de inflatie onder controle komt en hanteert als piekrente 5,38 procent. Enkele dagen geleden gaf Bullard aan deze schatting te zullen aanpassen na de inflatiecijfers van aanstaande vrijdagmiddag. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.