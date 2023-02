Intel schroeft dividend flink terug Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Intel heeft het dividend verlaagd in aanvulling op de reeds aangekondigde kostenbesparingen, om fors te kunnen investeren in de transformatie van het bedrijf. Dat kondigde de Amerikaanse fabrikant van halfgeleiders woensdag aan. De verlaging van het dividend tot 0,50 dollar per jaar moet financiële flexibiliteit geven om te investeren in een transformatie van het bedrijf tijdens de huidige economische onzekere periode. Per kwartaal betekent dit een dividend van 0,125 dollar per aandeel. Vorig kwartaal keerde Intel nog 0,365 dollar per aandeel uit. Intel herhaalde de outlook voor het lopende eerste kwartaal. De fabrikant rekent onder meer op een omzet van 10,5 tot 11,5 miljard dollar met een brutomarge van 34,1 procent. Er zal ruim 30 procent van de inkomsten worden geïnvesteerd dit jaar. Een intern foundry-model moet de structurele voordelen van de IDM-strategie ontketenen. "We leggen de basis voor een aanzienlijke operationele hefboom en groei van de vrije kasstroom na deze periode van grootschalige investeringen", aldus CFO David Zinsner. In 2023 moeten er 3 miljard dollar aan kosten bespaard zijn, en eind 2025 moeten de kosten met 8 miljard tot 10 miljard verlaagd zijn, kondigde het bedrijf eerder al aan als doelstellingen. De aangekondigde ontslagrondes zitten daarbij inbegrepen. Ook de beloningen en bonussen gaan omlaag, zowel voor medewerkers als bestuurders. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.