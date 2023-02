Europese beurzen lager rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag lager, waarmee de teneur van eerder deze week wordt voortgezet, in afwachting van de notulen van de laatste begeleidsvergadering van de Federal Reserve. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een min van 0,8 procent op 459,30 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,7 procent naar 15.293,50 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 0,8 procent met een stand van 7.245,80 punten. De Britse FTSE daalde 1,2 procent naar 7.886,00 punten. "Momenteel zijn goede economische cijfers niet welkom op de aandelenmarkten. Ze leiden tot rentevrees en geen enkele belegger houdt van een stijgende rente", aldus analist Salah Bouhmidi van IG Nederland. Vanavond staan de notulen van de laatste rentevergadering van de Fed op de agenda. Die moeten meer inzicht geven in de plannen van de Amerikaanse bank. "Vooral in het licht van de recent verschenen inflatie- en banencijfers, die nu nog een mooi beeld schetsen van de economie", aldus analisten van BMO. "Na de laatste verklaringen over verdere rentestappen vrezen marktpartijen onaangename details", zo blikt Bouhmidi vooruit op de notulen. "De huidige neerwaartse druk op de aandelenmarkten zou kunnen aanhouden." "De stieren die denken dat een recessie van tafel is en wachten op de volgende fase van de beursrally, zullen teleurgesteld worden", zo waarschuwden analisten van JP Morgan Chase. De impact van het krappe monetaire beleid van de Fed zal volgens de marktvorsers onverminderd voelbaar zijn. Olie werd woensdag goedkoper. Een april-future West Texas Intermediate noteerde 1,5 procent in het rood op 75,16 dollar, terwijl voor een april-future Brent 81,88 dollar werd betaald, een daling van 1,4 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0639. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0661 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0646 op de borden.



Bedrijfsnieuws Danone heeft in 2022 iets meer resultaat geboekt, terwijl de omzet met bijna 14 procent steeg. De koers van het aandeel Danone noteerde 2,3 procent hoger. In Amsterdam zagen BE Semiconductor Industries en Wolters Kluwer de jaarcijfers beloond met koerswinsten van 7,7 en 4,4 procent. In Brussel won de koers van het aandeel UCB na cijfers 2,9 procent, maar de kwartaalrapportage van Ageas resulteerde in een koersdaling van 2,7 procent. Parijs zag de koersborden van de hoofdaandelen ook woensdag weer rood kleuren op zes stijgers na. Toch vielen de verliezen mee. De aandelenkoersen van ArcelorMittal en Unibail-Rodamco-Westfield daalden meer dan 2 procent en waren daarmee de sterkste dalers in Parijs. In Frankfurt was Fresenius Medical Care een uitschieter met een koerswinst van 10,5 procent na de publicatie van de kwartaalcijfers. Hier waren de minnen steviger dan in Parijs met zeven van de veertig koersen in de hoofdindex met een verlies van meer dan 2 procent, onder aanvoering van het aandeel Fresenius SE waar 4,2 procent af ging. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een licht hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden nog geen 0,1 procent in het groen. De Dow Jones index sloot dinsdag 2,1 procent lager op 33.129,59 punten. De breder samengestelde S&P 500 index daalde 2,0 procent naar 3.997,34 punten. Techbeurs Nasdaq verloor zelfs 2,5 procent op 11.492,30 punten. Bron: ABM Financial News

