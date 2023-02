Veel meer winst voor Baidu Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Baidu heeft in het vierde kwartaal veel meer winst geboekt, ondanks dat de omzet niet steeg. Dit bleek woensdag uit de resultaten van de Chinese zoekmachine. De omzet van Baidu kwam in het afgelopen kwartaal uit op 33,1 miljard yuan, gelijk aan de omzet in het vierde kwartaal van 2021. In dollars bedroeg de omzet 4,8 miljard. De operationele winst verdubbelde ruimschoots naar 4,6 miljard yuan en onder de streep restte een nettowinst van bijna 5 miljard yuan. Dat was 1,7 miljard yuan een jaar eerder en in het derde kwartaal van 2022 leed Baidu zelfs een klein verlies. Volgens Baidu betaalden kostenbesparingen zich uit. In heel 2022 boekte Baidu een omzet van 123,7 miljard yuan, een daling van 1 procent ten opzichte van 2021. De nettowinst daalde met 26 procent naar 7,6 miljard yuan, of omgerekend 1,1 miljard dollar. CEO Robin Li noemde 2022 dan ook een uitdagend jaar. De mede-oprichter denkt echter dat 2023 weer een groeiversnelling kan opleveren, nu de Chinese economie aan het herstellen is. De Amerikaanse notering van Baidu lijkt woensdag 7 procent hoger te gaan openen. Bron: ABM Financial News

