Valuta: pas op de plaats

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag nog altijd rondom 1,0650 dollar, in afwachting van de notulen van de laatste rentevergadering van de Amerikaanse Federal Reserve.

"Als daar geen afwijkende opmerkingen in staan ten opzichte van hetgeen de markt nu inprijst, dan verandert de koers van de dollar naar verwachting niet", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Na vandaag verschuift de aandacht naar vrijdag en dan met name naar de kerninflatiedata over januari die de [cijfers over de] persoonlijke inkomen en bestedingen begeleiden. Als daar verrassingen in schuil gaan, zal de euro/dollar-koers naar verwachting wel reageren", aldus de analist van Rabobank.

Mevissen schat in dat de risico's over het geheel genomen voor de euro nog altijd aan de onderkant liggen en dat de euro eerder even onder de 1,06 dollar kan duiken dan weer boven de 1,07 dollar komt te noteren.

De Duitse inflatie over januari bevatte in een definitieve meting geen afwijkingen ten opzichte van de voorlopige cijfers. Het Duitse ondernemersvertrouwen steeg in februari, maar dat verraste niet. De Franse ondernemers zagen het in februari ook weer iets meer zitten dan een maand eerder.

Voor vanmiddag is de agenda verder leeg.

De euro noteerde woensdag vlak op 1,0645 dollar. De Europese munt noteerde 0,3 procent hoger op 0,8807 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,3 procent en noteerde op 1,2076 dollar.