Besi schittert op lichtrood Damrak

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend licht lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,4 procent tot 754,60 punten. "Momenteel zijn goede economische cijfers niet welkom op de aandelenmarkten. Ze leiden tot rentevrees en geen enkele belegger houdt van een stijgende rente", aldus analist Salah Bouhmidi van IG Nederland. Ondanks de stijgende rente en de vrees voor een recessie, is de stemming in de Amerikaanse industrie volgens Bouhmidi vrij goed. "De inkoopmanagersindex voor de verwerkende industrie kwam gisteren beter uit dan verwacht. En zulke goede economische gegevens voeden prompt de vrees voor verdere renteverhogingen door de Federal Reserve. Geen verrassing dat Wall Street hier nogal huiverig op reageerde", aldus de analist. Vanavond staan de notulen van de laatste rentevergadering van de Fed op de agenda. Die moeten meer inzicht geven in de plannen van de Amerikaanse bank. "Vooral in het licht van de recent verschenen inflatie- en banencijfers, die nu nog een mooi beeld schetsen van de economie", aldus analisten van BMO. "Na de laatste verklaringen over verdere rentestappen vrezen marktpartijen onaangename details", zo blikt Bouhmidi vooruit op de notulen. "De huidige neerwaartse druk op de aandelenmarkten zou kunnen aanhouden." "De stieren die denken dat een recessie van tafel is en wachten op de volgende fase van de beursrally, zullen teleurgesteld worden", zo waarschuwden analisten van JP Morgan Chase. De impact van het krappe monetaire beleid van de Fed zal volgens de marktvorsers onverminderd voelbaar zijn. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0646. De olieprijzen daalden met circa anderhalf procent tot 75,21 dollar. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen schoot Besi 8,4 procent omhoog, nadat het de omzetdaling het vierde kwartaal wist te beperken, terwijl de marge iets hoger uitviel dan voorzien en er flink wat nieuwe orders werden binnengehaald. ING vond vooral die orderinstroom een grote meevaller. Wolters Kluwer won 3,4 procent, nadat het databedrijf de resultaten zag aantrekken in 2022. Volgens Morgan Stanley overtrof Wolters Kluwer dan ook de verwachtingen in 2022. ArcelorMittal leverde juist 1,9 procent in. In de AMX maakte Air France-KLM een pas op de plaats, nadat het aandeel op de kooplijst werd geplaatst door JPMorgan. De afgelopen dagen volgden al meer positieve analistenrapporten voor Air France-KLM.



ASR Nederland daalde licht na cijfers. De verzekeraar heeft in 2022 een licht hoger operationeel resultaat behaald en zag de solvabiliteit fors verbeteren. ING sprak van sterke resultaten. JDE Peet's leverde 0,3 procent in na cijfers. De koffiespecialist kwam al eerder met voorlopige resultaten, waardoor er vanochtend geen grote verrassingen meer waren. Onder de kleinere aandelen won Avantium 4,6 procent. Avantium heeft met Origin Materials uit de VS een samenwerking gesloten om de massaproductie van FDCA en PEF voor gebruik in geavanceerde chemicaliën en kunststoffen te versnellen. Bron: ABM Financial News

