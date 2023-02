"Licht meevallend vierde kwartaal Besi" Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BE Semiconductor Industries heeft in het vierde kwartaal iets beter dan verwacht gepresteerd, maar de outlook voor het eerste kwartaal was juist iets minder dan voorzien. Dit concludeerde analist Michael Roeg van Degroof Petercam woensdag. De omzet kwam afgelopen kwartaal een paar procent hoger uit dan voorzien, aldus Roeg. En dat gold ook voor de brutowinst en de EBIT. "Maar de outlook voor de omzet in het eerste kwartaal is wat mager", vindt de analist. Die outlook wijst op een omzet van 131 miljoen euro, terwijl Roeg op 135 miljoen rekent. De brutomarge dit kwartaal, die Besi op 61 tot 63 procent schat, is wel een kleine meevaller. Degroot mikt op 61 procent en de analistenconsensus op 60 procent. De operationele kosten zullen volgens het Duivense bedrijf met 15 tot 20 procent stijgen. "Dit alles suggereert een EBIT van 38 miljoen euro, wat ruim onder de 47 miljoen euro is die wij verwachten", schreef Roeg. Degroof zal zijn taxaties opnieuw onder de loep nemen en denkt de winstverwachting voor dit jaar met enkele procent te moeten verlagen. Wel handhaaft Roeg voor nu het Houden advies met een koersdoel van 60,00 euro. Bron: ABM Financial News

