"Sterke resultaten ASR" Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASR

(ABM FN-Dow Jones) ASR Nederland heeft in 2022 sterke resultaten geboekt. Dit stelde analist Jason Kalamboussis van ING woensdag. Kalamboussis wees onder meer op de resultaten uit Niet-leven, die 5 procent hoger uitvielen dan verwacht. Verder waren het dividend per aandeel, de solvabiliteit en de operationele kapitaalaanwas conform verwachting. "Hier mist mogelijk een sterke aanjager voor de koers”, aldus de analist. "Al met al denken we dat de resultaten een sterke basis vormen voor de combinatie met Aegon Nederland in de tweede helft van dit jaar en bevestigen de consistentie in het overtreffen van de eigen doelen." ING heeft een koopadvies op ASR met een koersdoel van 47,00 euro. Het aandeel steeg woensdag met 0,6 procent tot 43,23 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.