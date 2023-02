'Orderinstroom Besi grote meevaller' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BE Semiconductor Industries heeft in de laatste drie maanden van 2022 conform verwachting gepresteerd en ook de outlook voor het eerste kwartaal van 2023 is geen grote verrassing. Dit stelde analist Marc Hesselink van ING woensdag. De meevaller zit hem volgens Hesselink in de orderinstroom. Die viel met 180,5 miljoen euro 39 procent hoger uit dan de analistenconsensus. Dit was vooral te danken aan applicaties voor smartphones in het hoogste segment. En dat terwijl dit marktsegment volgens ING momenteel niet top is en dergelijke opdrachten vaak pas later in het jaar binnenstromen. Kortom, een pluspunt, aldus Hesselink. ING heeft een koopadvies op Besi met een koersdoel van 85,00 euro. Het aandeel stijgt woensdag 7,8 procent naar 72,90 euro. Bron: ABM Financial News

