JPMorgan zet Air France-KLM op kooplijst

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan heeft woensdag het advies voor Air France-KLM verhoogd van Neutraal naar Overwogen, terwijl het koersdoel van 1,55 naar 2,25 euro ging. Analisten van de bank zien opwaarts potentieel voor de marges, na een grondige reorganisatie, het aflossen van staatssteun en de hervatting van langeafstandsvluchten. Air France-KLM rapporteerde over 2022 nog een marge van 4,5 procent, hetgeen hoger was dan de marge in 2019. "We denken dat de reorganisatie sinds de coronacrisis zal leiden tot een structureel hogere marge ten opzichte van voor de pandemie", aldus de analisten. Ook zal het aanbod langeafstandsvluchten gevarieerder zijn en de blootstelling aan Azië kan in 2023 voor rugwind zorgen nu de economieën daar heropenen na de coronacrisis. "We erkennen ook dat het plaatje niet perfect is [voor Air France-KLM]", zo stelden de analisten. Zo zijn er zorgen over de balans en de beperkte vrije kasstroom nu de luchtvaarder te kampen heeft met hogere loonkosten. "Maar het verwachte rendement in verhouding tot de risico's oogt aantrekkelijk." JPMorgan denkt dat de ondermaatse prestatie van het aandeel Air France-KLM ten opzichte van sectorgenoten als IAG en Lufthansa ingelopen kan worden, ondanks de sterke rally dit jaar. JPMorgan verhoogde de EBIT-raming voor 2023 met 25 procent en voor de twee jaar daarna met 8 procent, waardoor de bank op een hoger koersdoel uitkwam. De zakenbank is van mening dat de consensus te laag is voor wat betreft de EBIT-verwachtingen. Het aandeel Air France-KLM steeg woensdagochtend met 1,5 procent tot 1,72 euro. Bron: ABM Financial News

