Besi uitblinker in licht lagere AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag licht lager geopend. Kort na opening koerste de AEX 0,2 procent in het rood op 756,19 punten. Onder de hoofdfondsen schoot Besi 8,2 procent omhoog, nadat het de omzetdaling het vierde kwartaal wist te beperken, terwijl de marge iets hoger uitviel dan voorzien en er flink wat nieuwe orders werden binnengehaald. Wolters Kluwer won 3,3 procent na cijfers. Adyen leverde juist 1,6 procent in. In de AMX won Air France-KLM 1,9 procent. ASR Nederland steeg 1,1 procent na cijfers. De verzekeraar heeft in 2022 een licht hoger operationeel resultaat behaald en zag de solvabiliteit fors verbeteren. JDE Peet's leverde 0,2 procent in na cijfers. De koffiespecialist kwam al eerder met voorlopige resultaten, waardoor er vanochtend geen grote verrassingen meer waren. Onder de kleinere aandelen won Avantium 5,9 procent. Avantium heeft met Origin Materials uit de VS een samenwerking gesloten om de massaproductie van FDCA en PEF voor gebruik in geavanceerde chemicaliën en kunststoffen te versnellen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.