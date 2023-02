Cijfers JDE Peet's conform verwachting Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) JDE Peet's heeft woensdag jaarcijfers overlegd die overeenkwamen met de voorlopige resultaten uit januari. Dit concludeerde analist Martin Deboo van Jefferies woensdag. De analist wees op een autonome groei van 11,3 procent en een daling van de aangepaste EBIT van 9,3 procent bij een onderliggende winst per aandeel van 1,91 euro. De autonome volumes lagen volgens Deboo wel 50 basispunten onder de consensus. De prijselasticiteit in Europa was volgens de analist opmerkelijk hoog. JDE Peet's handhaafde de in januari afgegeven outlook voor het lopende jaar, zo merkte Deboo op. Voor 2023 rekent het bedrijf op een autonome groei aan de bovenkant van de doelstelling voor de middellange termijn van 3 tot 5 procent. De aangepaste EBIT zal met een laag enkelcijferig percentage stijgen, met daarbij een bescheiden stijging van de kosten. JDE merkte eerder nog op dat het jaar "zal bestaan uit twee helften", maar daar sprak de koffieketen woensdag niet meer over, merkte Jefferies op, die zelf rekening hield met een EBIT-daling in de eerste helft en een stijging in de tweede jaarhelft. Jefferies heeft een Houden advies op JDE Peet's met een koersdoel van 28,20 euro. Het aandeel sloot dinsdag op 28,00 euro. Bron: ABM Financial News

