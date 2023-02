Danone ziet marge dalen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN) Danone heeft in 2022 iets meer resultaat geboekt, terwijl de omzet met bijna 14 procent steeg. Dat maakte de Franse producent van zuivel en voedingsmiddelen woensdagochtend bekend. De omzet steeg met 13,9 procent naar 27,7 miljard euro en de terugkerende nettowinst steeg van 2,17 miljard naar 2,21 miljard euro. Op vergelijkbare basis steeg de omzet met 7,8 procent. In het vierde kwartaal steeg de omzet met 12,3 procent en op een vergelijkbare basis met 7,0 procent naar iets meer dan 7 miljard euro. De operationele marge daalde afgelopen jaar van 13,7 naar 12,2 procent. Dividend Danone stelt een dividend voor van 2,00 euro per aandeel tegen 1,94 euro over 2021. Outlook Voor het lopende boekjaar verwacht de onderneming een vergelijkbare omzetgroei van 3 tot 5 procent, in lijn met de doelstellingen voor de middellange termijn. De marge voor het terugkerende operationeel resultaat stijgt naar verwachting dit jaar "bescheiden". Bron: ABM Financial News

Bron: ABM Financial News