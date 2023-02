Europese beurzen openen naar verwachting in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een lagere opening tegemoet, na de koersafstraffing gisterenavond op Wall Street.

IG voorziet een openingsverlies van 23 punten voor de Duitse DAX, een min van 18 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 21 punten voor de Britse FTSE 100.

Vanavond staan de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve op de agenda.

Veel aandacht ging dinsdag uit naar de voorlopige inkoopmanagersindexen. De samengestelde index in Europa steeg naar het hoogste niveau in 9 maanden.

"De groei in februari was veel sterker dan verwacht", zei econoom Chris Williamson van S&P Global in een toelichting. De groei die de econoom nu ziet, komt volgens hem overeen met een stijging van het bruto binnenlands product van bijna 0,3 procent in de eurozone.

"Deze cijfers duwden de obligatierentes hoger", zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Beleggers anticiperen erop dat de centrale banken misschien nog iets agressiever moeten worden ten aanzien van de rentes in de komende weken", aldus Hewson.

De Duitse ZEW-verwachtingsindex steeg van 16,9 in januari naar 28,1 deze maand. De prognose lag op 24,5.

Bedrijfsnieuws

Engie werd in Parijs beloond voor de cijfers die het voorbeurs publiceerde. Het aandeel won 4,8 procent. De cijfers van Wordline leverden juist een koersdaling van 3,9 procent op.

In Frankfurt was RWE koploper met een koerswinst van 2,1 procent. Adidas daalde 2,7 procent.

In Amsterdam viel het koersverlies van Prosus op. Het aandeel daalde 4,5 procent, nadat Tencent, waarin het een groot belang heeft, 4 procent daalde in Hongkong.

In Brussel was Proximus de grootste daler met een koersverlies van 4,3 procent.

Euro STOXX 50 4.248,89 (-0,5%)

STOXX Europe 600 463,59 (-0,2%)

DAX 15.397,62 (-0,5%)

CAC 40 7.308,65 (-0,4%)

FTSE 100 7.977,75 (-0,5%)

SMI 11.282,16 (+0,1%)

AEX 757,66 (-0,7%)

BEL 20 3.901,11 (-0,7%)

FTSE MIB 27.409,34 (-0,7%)

IBEX 35 9.249,40 (-0,3%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag in het groen, maar dinsdag eindigden de beurzen nog fors lager.

Sterke macrocijfers zorgen al enige tijd voor rentevrees onder beleggers. En de voorlopige inkoopmanagersindexen vanmiddag brachten hier geen verandering in.

De inkoopcijfers lieten een kleinere krimp in de industrie zien en weer groei in de dienstensector. De samengestelde inkoopmanagersindex steeg naar 50,2, nipt boven de 50 punten en dus groei. Het is ook de hoogste stand in 8 maanden.

"Na zeven maanden van krimp is er nu een welkome pas op de plaats", zei econoom Chris Williamson van S&P Global. Inkopers zien volgens Williamson dat de inflatie vermoedelijk heeft gepiekt en de vrees voor een recessie neemt steeds verder af.

Het is weer "goed nieuws is slecht nieuws", aldus analist Joshua Mahony van IG. Toch vindt Mahony dat die goede cijfers geen probleem zijn, zolang de inflatie maar niet weer oploopt.

Olie werd goedkoper. Bij een settlement van 76,16 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,2 procent goedkoper. Brent olie werd zelfs 1,2 procent goedkoper op 83,05 dollar per vat.

Analisten verwachten dat nu China de economie weer heeft heropend, de vraag naar olie zal stijgen.

Commerzbank wijst er echter op dat Rusland veel meer olie exporteert, ondanks allerlei sancties. Volgens data zou Rusland afgelopen week ruim een kwart meer olie hebben geëxporteerd, vooral naar China, India en Turkije.

"De hogere Chinese vraag wordt dus voor een groot deel opgevangen door aanbod uit Rusland", aldus Commerzbank. En dat verklaart waarom de olieprijs in ieder geval vooralsnog weinig heeft geprofiteerd van de stijgende vraag uit China.

Bedrijfsnieuws

De koers van Walmart stond bij opening onder druk, maar de verliezen zijn inmiddels weggewerkt en het aandeel eindigde 0,6 procent hoger. De supermarktketen zag in het vierde kwartaal de omzet en de aangepaste winst per aandeel hoger uitvallen dan verwacht, maar de outlook voor dit jaar valt tegen. Het supermarktbedrijf voorziet een omzetgroei van 2,5 tot 3,0 procenten en een aangepaste winst per aandeel van 5,90 tot 6,05 dollar. Dit is lager dan de 6,53 dollar die analisten voorzien.

Home Depot leverde 7,1 procent in. Afgelopen jaar boekte de doe-het-zelf-keten meer omzet en winst, maar voor dit jaar rekent Home Depot op een vlakke omzet en een lagere winst per aandeel en dit stelt beleggers teleur.

Verder deden ook Intel en 3M het slecht met verliezen van 5,6 en 3,3 procent.

Nvidia steunt de overname van Activision Blizzard door Microsoft, nadat het een deal met de softwaregigant tekende. Microsoft zal gedurende tien jaar videogames voor de Xbox integreren in de GeForce Now cloud gaming service van Nvidia. Ondanks dit nieuws sloten Microsoft en Nvidia 2,1 en 3,4 procent lager. Activision Blizzard wist het verlies te beperken tot 0,7 procent.

S&P 500 index 3.997,34 (-2,0%)

Dow Jones index 33.129,59 (-2,1%)

Nasdaq Composite 11.492,30 (-2,5%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag over de brede linie lager.

Nikkei 225 27.110,86 (-1,3%)

Shanghai Composite 3.296,82 (-0,3%)

Hang Seng 20.521,24 (-0,0%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0655. Bij het sluiten van Wall Street noteerde het muntpaar op 1,0646 en aan het einde van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0650 op de borden.

USD/JPY Yen 134,87

EUR/USD Euro 1,0655

EUR/JPY Yen 143,70

MACRO-AGENDA:

00:00 Prijzen bestaande koopwoningen - Januari (NL)

08:00 Inflatie - Januari (Dld)

08:45 Ondernemersvertrouwen - Februari (Fra)

10:00 Ifo ondernemersvertrouwen - Februari (Dld)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

20:00 Federal Reserve - Notulen (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Telefonica Deutschland - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

13:00 Alibaba - Cijfers derde kwartaal (Chi)

13:00 Moderna - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Beyond Meat - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Nvidia - Cijfers vierde kwartaal (VS)