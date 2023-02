Avantium sluit samenwerking met Origin Materials Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Avantium heeft met Origin Materials uit de VS een samenwerking gesloten om de massaproductie van FDCA en PEF voor gebruik in geavanceerde chemicaliën en kunststoffen te versnellen. Dit maakte Avantium dinsdagavond bekend. Samen willen zij FDCA op industriële schaal produceren uit duurzame houtresten. FDCA is weer de belangrijkste bouwsteen voor het biopolymeer PEF, dat kan worden gebruikt in een groot aantal toepassingen zoals flessen, verpakkingen, folies, vezels en textiel. De samenwerking geeft Origin Materials toegang tot relevante onderdelen van Avantium's procestechnologie om de conversie van door Origin geproduceerde CMF-afgeleiden in FDCA mogelijk te maken in een te bouwen fabriek met een schaal van 100 kiloton per jaar. Avantium ontving in 2022 al een vooruitbetaling ter waarde van 5 miljoen euro van Origin Materials. Nu de overeenkomst is getekend, kan Avantium nog eens 7,5 miljoen euro als mijlpaalbetaling tegemoet zien. Origin zal verder aan Avantium licentievergoedingen betalen zodra bepaalde ontwikkelingsmijlpalen zijn gehaald. Na de commerciële opstart van de betreffende fabriek komt Avantium in aanmerking voor royalty's voor elke ton FDCA die in de fabriek wordt geproduceerd. Bron: ABM Financial News

