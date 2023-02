Olieprijs gedaald Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag gedaald. Bij een settlement van 76,16 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,2 procent goedkoper. Brent olie werd zelfs 1,2 procent goedkoper op 83,05 dollar per vat. Analisten verwachten dat nu China de economie weer heeft heropend, de vraag naar olie zal stijgen. Commerzbank wijst er echter op dat Rusland veel meer olie exporteert, ondanks allerlei sancties. Volgens data zou Rusland afgelopen week ruim een kwart meer olie hebben geëxporteerd, vooral naar China, India en Turkije. "De hogere Chinese vraag wordt dus voor een groot deel opgevangen door aanbod uit Rusland", aldus Commerzbank. En dat verklaart waarom de olieprijs in ieder geval vooralsnog weinig heeft geprofiteerd van de stijgende vraag uit China. Uit Amerika en Europa kwamen vandaag gunstige macrocijfers in de vorm van oplopende inkoopmanagersindexen. Die stegen naar de hoogste standen in 8 tot 9 maanden. Maar zoals wel vaker, is goed nieuws slecht nieuws, want dit zou kunnen betekenen dat de Federal Reserve een agressiever monetair beleid zal voeren dan gehoopt. En mocht dit leiden tot een recessie, dan is dat niet goed voor de oliemarkt. Bron: ABM Financial News

