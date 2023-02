Stevige verliezen op Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen lijden na een lang weekend een stevig verlies. De S&P 500 index levert dinsdag 1,9 procent in en de Nasdaq daalt zelfs 2,2 procent. Sterke macrocijfers zorgen al enige tijd voor rentevrees onder beleggers. En de voorlopige inkoopmanagersindexen vanmiddag brengen hier geen verandering in. De inkoopcijfers lieten een kleinere krimp in de industrie zien en weer groei in de dienstensector. De samengestelde inkoopmanagersindex steeg naar 50,2, nipt boven de 50 punten en dus groei. Het is ook de hoogste stand in 8 maanden. "Na zeven maanden van krimp is er nu een welkome pas op de plaats", zei econoom Chris Williamson van S&P Global. Inkopers zien volgens Williamson dat de inflatie vermoedelijk heeft gepiekt en de vrees voor een recessie neemt steeds verder af. Het is weer "goed nieuws is slecht nieuws", aldus analist Joshua Mahony van IG. Toch vindt Mahony dat die goede cijfers geen probleem zijn, zolang de inflatie maar niet weer oploopt. De euro/dollar handelde dinsdag op 1,0639. Bedrijfsnieuws De koers van Walmart stond bij opening onder druk, maar de verliezen zijn inmiddels weggewerkt en het aandeel noteert 0,4 procent hoger. De supermarktketen zag in het vierde kwartaal de omzet en de aangepaste winst per aandeel hoger uitvallen dan verwacht, maar de outlook voor dit jaar valt tegen. Het supermarktbedrijf voorziet een omzetgroei van 2,5 tot 3,0 procenten en een aangepaste winst per aandeel van 5,90 tot 6,05 dollar. Dit is lager dan de 6,53 dollar die analisten voorzien. Defensieve aandelen doen het relatief goed. Procter & Gamble wint 0,1 procent en Merck en Coca-Cola lijden slechts kleine verliezen in de Dow. Home Depot levert wel 5,9 procent in. Afgelopen jaar boekte de doe-het-zelf-keten meer omzet en winst, maar voor dit jaar rekent Home Depot op een vlakke omzet en een lagere winst per aandeel en dit stelt beleggers teleur. Verder doen ook Intel en 3M het slecht met verliezen van 4,7 en 3,1 procent. Vanavond nabeurs is het de beurt aan eBay om met cijfers te komen. De koers beweegt vooralsnog bescheiden. Bron: ABM Financial News

