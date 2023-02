Europese beurzen lager op rentezorgen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese aandelenmarkten zijn dinsdag lager gesloten, nu goede macrocijfers de angst voor agressiever monetair beleid van de centrale banken aanjagen. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index sloot dinsdag 0,2 procent lager op 463,59 punten. De Duitse DAX liet een verlies zien van 0,5 procent op 15.397,62 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 0,4 procent met een eindstand van 7.308,65 punten. De Britse FTSE daalde 0,5 procent naar 7.977,75 punten. Veel aandacht ging uit naar de voorlopige inkoopmanagersindexen. De samengestelde index in Europa steeg naar het hoogste niveau in 9 maanden. "De groei in februari was veel sterker dan verwacht", zei econoom Chris Williamson van S&P Global in een toelichting. De groei die de econoom nu ziet, komt volgens hem overeen met een stijging van het bruto binnenlands product van bijna 0,3 procent in de eurozone. "Deze cijfers duwden de obligatierentes hoger", zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Beleggers anticiperen erop dat de centrale banken misschien nog iets agressiever moeten worden ten aanzien van de rentes in de komende weken", aldus Hewson. De Duitse ZEW-verwachtingsindex steeg van 16,9 in januari naar 28,1 deze maand. De prognose lag op 24,5. Een vat WTI-olie werd fractioneel duurder, terwijl Brent ruim een procent goedkoper werd. De euro/dollar handelde op 1,0650. Stijgers en dalers Engie werd in Parijs beloond voor de cijfers die het voorbeurs publiceerde. Het aandeel won 4,8 procent. De cijfers van Wordline leverden juist een koersdaling van 3,9 procent op. In Frankfurt was RWE koploper met een koerswinst van 2,1 procent. Adidas daalde 2,7 procent. In Amsterdam viel het koersverlies van Prosus op. Het aandeel daalde 4,5 procent, nadat Tencent, waarin het een groot belang heeft, 4 procent daalde in Hongkong. In Brussel was Proximus de grootste daler met een koersverlies van 4,3 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.