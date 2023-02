Handelsonderbreking Lavide dreigt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Lavide blijft worstelen met het vinden van een nieuwe ENL-agent. Dit bleek dinsdagavond uit een persbericht van het kleine beursfonds. In dit bericht waarschuwt Lavide dat het afstevent op een handelsonderbreking per 1 maart. ING eist van Lavide dat het de bank bij Euroclear schrapt als ENL-agent. Als dit niet uiterlijk 28 februari is gebeurd, wordt een dwangsom van 2.500 euro per dag opgelegd, met een maximum van 250.000 euro. Euroclear onderzoekt momenteel of het doorhalen van de registratie mogelijk is zonder dat er een nieuwe ENL-agent is. Indien dit niet mogelijk is, dan ziet Lavide zich genoodzaakt om het contract met Euroclear op te zeggen. "Lavide ziet geen andere keuze dan deze drastische maatregel, omdat eventuele hoge dwangsommen tot een faillissement zouden kunnen leiden." Het gevolg van het doorhalen van de registratie van de ENL-agent, is dat de handel volgens Lavide met grote waarschijnlijkheid zal moeten worden onderbroken. Eén listing agent is momenteel nog over om Lavide als klant te accepteren. Donderdag beslist deze partij of zij het onboarding-proces met Lavide wil starten. "Zodra Lavide verlost is van de dreiging van dwangsommen en een faillissement voorkomen is, zal ook getracht worden op korte termijn een extra bestuurder te benoemen en het onboarding-proces te starten bij een OOB-accountant." Daarnaast is het proces gestart voor een listing op Euronext Brussel of Parijs. Een zogeheten listing sponsor onderzoekt volgens Lavide hiervoor de mogelijkheden. Bron: ABM Financial News

