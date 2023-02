Aanhoudende rentevrees zet AEX lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag 0,7 procent lager gesloten, nu de rentevrees steeds verder oploopt.

De AEX eindigde op 757,66 punten. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg naar 3,919 procent.

Veel aandacht ging uit naar de voorlopige inkoopmanagersindexen in zowel Europa als in de VS. In beide gevallen was er sprake van stijgingen. De samengestelde index in Europa steeg naar het hoogste niveau in 9 maanden en in de VS naar 8 maanden.

"De groei in februari was veel sterker dan verwacht", zei econoom Chris Williamson van S&P Global in een toelichting. De groei die de econoom nu ziet, komt volgens hem overeen met een stijging van het bruto binnenlands product van bijna 0,3 procent in de eurozone.

"Deze cijfers duwden de obligatierentes hoger", zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Beleggers anticiperen erop dat de centrale banken misschien nog iets agressiever moeten worden ten aanzien van de rentes in de komende weken", aldus Hewson.

De Duitse ZEW-verwachtingsindex steeg van 16,9 in januari naar 28,1 deze maand. De prognose lag op 24,5.

De euro/dollar daalde naar 1,067.

Stijgers en dalers

In de AEX gingen de defensieve waarden aan de leiding met Unilever dat 1,5 procent steeg en Ahold Delhaize dat 1,3 procent won. RELX werd 1,1 procent duurder. Ook Wolters Kluwer en Heineken stegen.

Uitzender Randstad en de verzekeraars NN en Aegon daalden elk meer dan 2 procent. Prosus daalde zelfs 4,7 procent, nadat Tencent in Hongkong ook 4 procent inleverde.

In de AMX won Fugro 1,1 procent en Basic-Fit 0,9 procent. TKH steeg 0,8 procent. KBC Securities verhoogde het koersdoel voor TKH naar 56,50 euro.

Air France-KLM profiteerde uiteindelijk niet van fanmail. Barclays is dinsdag gestart met het volgen van het aandeel met een Overwogen advies en een koersdoel van 2,30 euro en UBS verhoogde het koersdoel van 2,00 naar 2,20 euro. Het aandeel Air France-KLM maakte een pas op de plaats, na eerder op de dag nog hoger te hebben genoteerd.

CTP en WDP daalden 2,7 en 2,1 procent en Inpost werd 2,6 procent goedkoper. Corbion en Just Eat Takeaway leverden 3,1 en 2,7 procent in.

Bij de smallcaps ging Acomo 4,4 procent in het groen. Acomo kwam met sterke cijfers en kondigde een recorddividend aan.

CM.com steeg 2,6 procent en Azerion 1,4 procent. Avantium en B&S daalden 4,1 en 4,8 procent.

Ajax kwam vanmiddag met de halfjaarcijfers en die lieten, mede dankzij een aantal grote uitgaande transfers, een stevige winst zien. Het aandeel won 0,9 procent.

Wall Street

Na een lang weekend, maandag vierden de VS President's Day, noteren de Amerikaanse beurzen dinsdag tot meer dan 2 procent in het rood.