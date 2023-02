Transferinkomsten spekken winst Ajax Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: AFC Ajax

(ABM FN-Dow Jones) Ajax heeft in de eerste helft van het boekjaar 2022/2023 iets meer omzet behaald, maar zag de winst vooral hard stijgen door de succesvolle verkoop van een aantal spelers. Dit bleek dinsdagmiddag uit cijfers van de Amsterdamse voetbalclub. De omzet steeg met 2 procent naar bijna 120 miljoen euro. De kosten stegen echter ook met 1 procent, naar krap 98 miljoen euro. Zo kwam het operationeel resultaat van Ajax uit op 22 miljoen euro. Verder meldde Ajax 117 miljoen euro aan inkomsten door de verkoop van spelers. Dan ging het vooral om Antony Dos Santos en Lisandro Martínez naar Manchester United en Sébastien Haller die naar Borussia Dortmund vertrok. De winst na belastingen bedroeg 76,0 miljoen euro. Dat was een jaar eerder 2,5 miljoen euro. Ajax verwacht voor het gehele boekjaar een positief nettoresultaat, vooral dankzij de al gerealiseerde transferresultaten en de inkomsten uit de deelname aan de groepsfase UEFA Champions League. Bron: ABM Financial News

