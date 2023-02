Walmart presteerde beter dan voorzien Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Walmart heeft in het vierde kwartaal van 2022 de omzet en de aangepaste winst per aandeel hoger zien uitvallen dan voorzien, maar de outlook voor dit jaar valt tegen. Dit meldde de Amerikaanse retailreus dinsdagmiddag. De omzet verbeterde in het kwartaal dat op 31 januari eindigde, met 7,3 procent op jaarbasis naar 164,0 miljard dollar. Bij constante wisselkoersen was sprake van een omzetgroei van 7,9 procent. Door FactSet geraadpleegde analisten gingen uit van een omzet van 159,7 miljard dollar. In de VS boekte Walmart een vergelijkbare omzetgroei van 8,3 procent op jaarbasis. En vergeleken met 2 jaar geleden was dit 13,9 procent. Walmart International kende een omzetgroei van 2,1 procent naar 27,6 miljard dollar. Bij de internationale tak kwamen de opbrengsten wel 0,9 miljard dollar lager uit door valutaschommelingen. De aangepaste operationele winst daalde in het vierde kwartaal met 5,5 procent naar 5,6 miljard dollar en de aangepaste winst kwam uit op 1,71 dollar. Hier rekende de markt op 1,52 dollar. Onder de streep resteerde een winst van 6,3 miljard dollar. Dat was een jaar eerder 3,6 miljard dollar. In het afgelopen jaar zag Walmart de omzet met 6,7 procent oplopen tot meer dan 611 miljard dollar. Dat leverde een aangepaste winst per aandeel op van 6,29 dollar. Outlook Voor het lopende eerste kwartaal verwacht Walmart een omzetgroei van 4,5 tot 5,0 procent tegen constante wisselkoersen een aangepaste winst per aandeel van 1,25 tot 1,30 dollar. Analisten gingen tot nu toe uit van 1,37 dollar per aandeel. Voor het hele boekjaar ziet het supermarktbedrijf een omzetgroei van 2,5 tot 3,0 procenten en een aangepaste winst per aandeel van 5,90 tot 6,05 dollar. Ook dit is lager dan de 6,53 dollar die analisten voorzien. Het aandeel lijkt dinsdag 4,0 procent lager te gaan openen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.