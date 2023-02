Rode opening Wall Street in verschiet Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street lijkt na een lang weekend met verlies van start te gaan. Dinsdagmiddag noteren de futures op de S&P500 index 0,8 procent lager en die voor de Nasdaq bijna een procent in het rood. Beleggers zullen goed letten op de voorlopige inkoopmanagersindices voor de Amerikaanse industrie en dienstensector. Vanochtend werd al bekend dat de Europese dienstensector flink aantrok in februari, terwijl de industrie juist fractioneel kromp. De samengestelde index steeg evenwel van 50,3 naar 52,3. Daarmee noteert de index op de hoogste stand in 9 maanden. "De groei in februari was veel sterker dan verwacht", zei econoom Chris Williamson in een toelichting. De groei die de econoom nu ziet, komt volgens hem overeen met een stijging van het bruto binnenlands product van bijna 0,3 procent. "De recessievrees neemt af en de inflatie lijkt te pieken", aldus Williamson. "Normaal reageren de fundamentele beleggers positief bij een positief cijfer. Maar nu de Federal Reserve geconfronteerd wordt met een ijzersterke arbeidsmarkt en een aanhoudend hoge inflatie, zou het wel eens het omgekeerde kunnen betekenen", aldus analisten van Lynx. "Indien het [Amerikaanse] cijfer sterk uitvalt, kan dit een teken zijn dat de Fed nog een strakker rentebeleid zal moeten voeren." De euro/dollar handelde dinsdag op 1,0657. Bedrijfsnieuws Home Depot lijkt vanmiddag een paar procent lager van start te gaan. Afgelopen jaar boekte de doe-het-zelf-keten meer omzet en winst, maar voor dit jaar rekent Home Depot op een vlakke omzet en een lagere winst per aandeel. Vanmiddag opent Walmart nog de boeken en vanavond is het de beurt aan eBay. Slotstanden Vrijdag sloot de Dow Jones nog 0,4 procent hoger op 33.827 punten, maar de S&P 500 index daalde 0,3 procent naar 4.079 punten en de Nasdaq verloor 0,6 procent op 11.787 punten. Bron: ABM Financial News

