Beursblik: positieve cijfers en outlook 2023 bij Fugro verwacht

(ABM FN-Dow Jones) Fugro heeft een gunstig vierde kwartaal achter de rug, nadat de bodemonderzoeker het derde kwartaal al sterk afsloot. Dit verwacht analist Quirijn Mulder van ING in aanloop naar de cijfers van Fugro op donderdag.

Mulder verwacht wel dat Fugro te kampen had met hogere kosten, onder meer vanwege toegenomen arbeidskosten om de werkdruk aan te kunnen. Toch ziet ING een verbetering van de EBIT-marge naar 5,5 procent in het vierde kwartaal tegen 4,3 procent een jaar eerder. De analistenconsensus mikt volgens ING op 4,7 procent.

Mulder is vooral benieuwd of Fugro weer dividend zal uitkeren. Dat zou voor het eerst in zeven jaar zijn. Dit is afhankelijk van onder meer de balans en een duurzame winstontwikkeling, aldus de analist. "Het eerste punt is niet langer een probleem en we denken ook dat de winsten duurzaam zijn, gezien de vooruitzichten voor 2023 en 2024", aldus Mulder, wijzend op positieve ontwikkelingen bij hernieuwbare energie en een herstel van de olie- en gasmarkt.

Ook de Land-divisie doet het een stuk beter dan in het verleden, zo merkte de analist op, nu de bezettingsgraad aantrekt.

"Er is dus niet langer een reden om het dividend voor de achtste keer op rij over te slaan", denkt Mulder, die op een dividend van 0,15 euro per aandeel mikt.

Ook hoopt ING inzicht te krijgen in de ontwikkelingen rond de dambreuk in Brazilië in 2019. Fugro was daar mogelijk bij betrokken. "Maar dit is een juridisch proces en in de afgelopen jaren is hier niets over te vertellen geweest, dus we verwachten geen nieuws op dit vlak."

"Al met al verwachten we dus positieve resultaten bij Fugro." Wel denkt ING dat de kasstroom mogelijk wat tegen kan vallen.

ING heeft een koopadvies op Fugro met een koersdoel van 18,00 euro. Het aandeel staat ook op de favorietenlijst van de bank.