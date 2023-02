Kleine omzetgroei voor Home Depot Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: The Home Depot

(ABM FN-Dow Jones) Home Depot heeft in het vierde kwartaal de omzet heel licht zien stijgen na een daling van bijna 6 procent in het derde kwartaal. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van het Amerikaanse doe-het-zelfbedrijf. De omzet bedroeg 35,8 miljard dollar in het afgelopen kwartaal, een bescheiden plus van 0,3 procent. Op vergelijkbare basis daalde de omzet met 0,3 procent. In heel het afgelopen boekjaar steeg de omzet overigens met 4,1 procent naar 157,4 miljard dollar, of met 3,1 procent op vergelijkbare basis. De nettowinst steeg van 16,4 naar 17,1 miljard dollar. De winst per aandeel liep op met 7,5 procent naar 16,69 dollar. Home Depot verwachtte voor het afgelopen boekjaar een vergelijkbare omzetgroei van 3,0 procent en een stijging van de winst per aandeel van ongeveer 5 procent. Home Depot zal een kwartaaldividend uitkeren van 2,09 dollar per aandeel, een stijging van 10 procent, waarmee het dividend over het hele jaar uitkomt op 8,36 dollar. Outlook Voor het nieuwe boekjaar rekent Home Depot op een min of meer vlakke omzetontwikkeling. De winst per aandeel zal met circa 5 procent dalen. Het aandeel Home Depot lijkt dinsdag 3,1 procent lager te gaan openen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.