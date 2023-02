Europese beurzen lager rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag lager, terwijl de verschillende indicatoren voor februari op economische groei wijzen. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een daling van 0,3 procent naar 463,00 punten. De Duitse DAX liet een verlies zien van 0,6 procent op 15.378,10 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 0,5 procent met een stand van 7.297,04 punten. De Britse FTSE daalde 0,2 procent naar 7.999,32 punten. "Het scenario waarin de rentes stijgen, maar de economie blijft doorgroeien, zorgt voor verdeeldheid onder beleggers over wat dit gaat betekenen voor de beurs", aldus valutaspecialist Matthew Weller van Forex.com en City Index. Optimisme over een veerkrachtige economie verklaart mogelijk de recente outperformance van techaandelen en andere groeiaandelen ondanks de aanhoudende stijging van de rentes. Volgens beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx kijken beleggers in dit licht vandaag uit naar samengestelde cijfers over de Amerikaanse dienstensector en industrie. "Normaal reageren de fundamentele beleggers positief bij een positief cijfer. Maar nu de Federal Reserve geconfronteerd wordt met een ijzersterke arbeidsmarkt en een aanhoudend hoge inflatie, zou het wel eens het omgekeerde kunnen betekenen", aldus Verstraete. "Indien het cijfer sterk uitvalt, kan dit een teken zijn dat de Fed nog een strakker rentebeleid zal moeten voeren." Valt het cijfer lager uit dan verwacht, dan zou de markt dit volgens Lynx kunnen zien als een teken dat de economie daadwerkelijk vertraagt. "Kortom, het kan een volatiele dag worden op de beurs", waarschuwde Verstraete. Vanochtend werd al bekend dat de Europese dienstensector flink aantrok in februari, terwijl de industrie juist fractioneel kromp. De samengestelde index steeg evenwel van 50,3 naar 52,3. Daarmee noteert de index op de hoogste stand in 9 maanden. "De groei in februari was veel sterker dan verwacht", zei econoom Chris Williamson in een toelichting. De groei die de econoom nu ziet, komt volgens hem overeen met een stijging van het bruto binnenlands product van bijna 0,3 procent. De Duitse ZEW-verwachtingsindex steeg van 16,9 in januari naar 28,1 deze maand. De prognose lag op 24,5. Olie noteerde dinsdag verdeeld. Een april-future West Texas Intermediate noteerde 0,9 procent in het groen op 77,28 dollar, terwijl voor een april-future Brent 83,78 dollar werd betaald, een daling van 0,3 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0649. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0664 en maandag rond 22.00 uur stond er een stand van 1,0686 op de borden.



Bedrijfsnieuws Worldline heeft in 2022 de resultaten zien oplopen en de schuld aanzienlijk weten te verkleinen. De koers van het aandeel noteerde 3,7 procent lager. Engie heeft in 2022 een hogere winst geboekt en de autonome omzet met meer dan de helft zien toenemen. De koers van het aandeel Engie werd 3,9 procent duurder. In Parijs en Frankfurt hadden de minnen de overhand, maar per saldo vielen de verliezen mee. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,4 procent in het rood. Wall Street was maandag dicht in verband met President's Day. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.