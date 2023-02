Valuta: druk op euro blijft

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag rond hetzelfde niveau als in de dagen ervoor, waarmee de druk op de euro niet minder lijkt te worden.

"De markt houdt er steeds meer rekening mee dat de Amerikaanse Federal Reserve de rente dit jaar niet verlaagt, aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "De markt is nog steeds zeer gevoelig voor bewegingen in de inflatie en wijzigingen in het monetair beleid en wat minder voor andere macro-economische of geopolitieke ontwikkelingen, tenzij ze van sterk afwijkende aard zijn", aldus de handelaar.

Van der Meer verwacht in dit licht een redelijk rustige week, met uitzondering van woensdag, wanneer de notulen van de meest recente vergadering van de Fed verschijnen en van vrijdag, wanneer de inflatiecijfers van de VS over januari naar buiten komen.

De Duitse en Franse economie bleken over februari, conform voorlopige cijfers, weer te groeien. Voor de economie van de eurozone als geheel stond voor januari al een kleine groei genoteerd. De Britten lieten over februari zelfs een robuust herstel zien.

De Duitse ZEW-verwachtingsindex over februari steeg naar 28,1 van 16,9 in januari. De prognose lag op 24,5.

Voor vanmiddag staan in de VS de inkoopmanagersindices over februari en de bestaande woningverkopen over januari op de agenda.

De euro noteerde dinsdag 0,2 procent lager op 1,0662 dollar. De Europese munt noteerde 0,7 procent lager op 0,8813 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,5 procent tot 1,2099 dollar.