Beursblik: ING verlaagt koersdoel Ordina

Beeld: Ordina

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor Ordina verlaagd van 5,25 naar 4,80 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport van de bank. ING besloot na de jaarcijfers van Ordina om de taxaties te verlagen. "Het vierde kwartaal stelde teleur", aldus analist Marc Zwartsenburg. Voor dit jaar verwacht ING een stabiele EBITDA. Ten aanzien van de marges is ING iets minder positief gestemd dan het bedrijf. Voor 2024 en 2025 rekent ING weer op een stijging van de EBITDA, tot 66 miljoen euro in 2025. ING is positief over het dividendbeleid van Ordina. Over 2022 wordt de volledige winst uitgekeerd en dat levert een rendement van meer dan 10 procent op. Ook de komende jaren zal het bedrijf een goed dividend blijven uitkeren, verwacht ING. Het aandeel Ordina noteerde dinsdag op een rood Damrak 1,7 procent lager op 3,88 euro. Bron: ABM Financial News

