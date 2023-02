Beursblik: dubbelcijferige groei JDE Peet's verwacht

(ABM FN-Dow Jones) JDE Peet's heeft in de tweede helft van 2022 een dubbelcijferige omzetgroei behaald, maar zag de winstgevendheid wel onder druk staan. Dit blijkt uit de bedrijfsconsensus van de koffiespecialist.

Analisten verwachten voor de tweede jaarhelft van 2022 een autonome groei van 10,8 procent. Dat is volledig te danken aan 16,7 procent hogere prijzen, want de volumes daalden.

In alle regio's boekte JDE vermoedelijk groei. En in de regio LARMEA, waar onder meer Latijns-Amerika, Rusland, het Midden-Oosten en Afrika onder vallen, werd volgens de analisten zelfs een groei behaald van 21,1 procent.

Uiteindelijk zien de analisten de halfjaaromzet van de koffiespecialist uitkomen op 4,35 miljard euro. Dit levert een aangepaste EBIT op van 632 miljoen euro, een daling van 12,1 procent autonoom.

Onder de streep voorzien de analisten een nettowinst van 335 miljoen euro, of 414 miljoen euro onderliggend.

Voorlopige cijfers

JDE Peet's kwam al met voorlopige cijfers over 2022. In het afgelopen behaalde JDE Peet's een 16,4 procent hogere omzet, met een autonome groei van 11,3 procent. De brutowinst steeg in het boekjaar met 3,3 procent, aldus het bedrijf.

"Het bedrijf heeft met succes de groei in de VS en in opkomende markten versneld, en tegelijkertijd de capaciteiten en het concurrentievermogen in Digital Commerce en Single-Serve appliances versterkt", aldus JDE Peet's in januari van dit jaar.

De kosten stegen afgelopen jaar met 10,6 procent. JDE Peet's investeerde onder meer in de groei van het bedrijf. Het aangepaste EBIT-resultaat daalde mede daardoor in 2022 met 5,9 procent, of zelfs met 9,3 procent autonoom. De onderliggende winst per aandeel steeg naar 1,91 euro.

Verder had JDE Peet's afgelopen jaar een vrije kasstroom van meer dan 1,3 miljard euro. De schuldratio bedroeg 2,65.

Outlook

Voor 2023 rekent het bedrijf op een autonome groei aan de bovenkant van de doelstelling op de middellange termijn van 3 tot 5 procent. De aangepaste EBIT zal met een laag enkelcijferig percentage stijgen, met daarbij een bescheiden stijging van de kosten. Verder wil JDE Peet's het dividend stabiel houden.

JDE mikt nog steeds op een groei van het aangepaste bedrijfsresultaat met circa 5 procent, terwijl de omzet ook na 2023 autonoom zal groeien met 3 tot 5 procent.

Voor 2023 rekenen de analisten op een autonome omzetgroei van 3,5 procent en een omzet van 8,5 miljard euro. De aangepaste EBIT wordt geschat op 1,3 miljard euro, een autonome stijging van 4,3 procent. Deze taxaties zijn afgegeven voor JDE Peet’s in januari met voorlopige cijfers kwam.

JDE Peet's opent woensdag voorbeurs de boeken.