Economie eurozone wint aan kracht

(ABM FN-Dow Jones) De economie van de eurozone is in februari harder gegroeid. Dit bleek dinsdag uit voorlopige cijfers van S&P Global.

"De groei in februari was veel sterker dan verwacht", zei econoom Chris Williamson in een toelichting. De groei die de econoom nu ziet, komt volgens hem overeen met een stijging van het bruto binnenlands product van bijna 0,3 procent.

"De recessievrees neemt af en de inflatie lijkt te pieken", aldus Williamson.

De inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwam in februari uit op 53,0 tegen 50,8 in januari. Dat is de hoogste stand in 8 maanden.

De inkoopmanagersindex voor de industrie bleek fractioneel te zijn gedaald van 48,8 in januari naar 48,5 in februari, het laagste niveau in 2 maanden.

De samengestelde index steeg zo van 50,3 naar 52,3. Daarmee noteert de index op de hoogste stand in 9 maanden.

Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent.