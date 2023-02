Beursblik: omzet Acomo grofweg conform verwachting Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Acomo heeft in 2022 de omzet grofweg conform verwachting zien stijgen. Dit merkte analist Reginald Watson van ING dinsdag op. Acomo boekte een omzet van 1,4 miljard euro, hetgeen ongeveer in lijn was met de verwachtingen van ING, maar 3,5 procent meer dan waar de consensus op mikte. De EBIT viel met 84,9 miljoen euro wel wat lager uit dan de 90,9 miljoen euro waar ING op mikte, vanwege een lager resultaat bij Specerijen en Noten als gevolg van de teruggelopen grondstofprijzen. In sommige gevallen, onder meer bij de verkoop van gedroogde kokosnoten, was de daling meer dan 20 procent, zo zag Watson. Ondanks de lager dan voorziene winst, was de kasstroom volgens ING sterk. "Dit stelde het bedrijf in staat om de schulden terug te brengen en een substantieel hoger dividend uit te keren." Met een dividend van 1,25 euro per aandeel, een ruime verdubbeling ten opzichte van 2021, is er volgens ING sprake van een dividendrendement van 6 procent. ING heeft een koopadvies op Acomo met een koersdoel van 25,58 euro. Het aandeel steeg dinsdagochtend met 5,9 procent tot 21,70 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.