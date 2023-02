Nedap rolt iD Cloud uit bij Vero Moda Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Nedap is door modebedrijf Bestseller geselecteerd voor de uitrol van iD Cloud in 360 Vero Moda winkels. Dit maakte Nedap dinsdag bekend. iD Cloud zorgt voor een efficiëntere ontvangst van producten en de invoering van realtime inzicht in de gehele winkelvoorraad. Er werden geen verdere financiële details vrijgegeven. Bestseller is niet alleen eigenaar van Vero Moda, maar ook van merken als Jack & Jones en Only, en heeft meer dan 2.600 winkels. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.