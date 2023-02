Koersdreun voor Prosus in licht lagere AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: iStock

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag licht lager geopend. Kort na opening van de beurzen, koerste de AEX 0,3 procent lager op 760,10 punten. Onder de hoofdfondsen won Heineken 0,5 procent. Prosus leverde 3,6 procent in, nadat Tencent in Hongkong bijna 4 procent verloor. In de AMX won Air France-KLM 3,0 procent. Barclays is dinsdag gestart met het volgen van het aandeel met een Overwogen advies en een koersdoel van 2,30 euro. TKH schreef 2,3 procent bij na een koersdoelverhoging door KBC Securities. Just Eat verloor 2,1 procent. Onder de kleinere aandelen schoot Acomo omhoog met 7,8 procent na cijfers en de aankondiging van een recorddividend. Pharming schreef 1,6 procent bij. Pharming heeft de start van de behandeling van de eerste patiënt in een pediatrische klinische studie met leniolisib gemeld. B&S leverde opnieuw 3,8 procent in, nadat het aandel maandag al fors daalde. Bron: ABM Financial News

