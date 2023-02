Beursblik: Barclays start volgen Air France-KLM koopadvies Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Barclays is dinsdag gestart met het volgen van het aandeel Air France-KLM met een Overwogen advies en een koersdoel van 2,30 euro. Analisten van Barclays kampen met veel vragen rond Air France-KLM. Zo zijn zij benieuwd wat de consequentie is van het feit dat de luchtvaarder dit jaar vrij wil zijn van staatshulp. Ook wil Barclays weten wat de beweegreden is achter deze beslissing. "Is dit vanwege de beperkingen met betrekking tot het beloningsbeleid? Of om vrij te zijn van de beperkingen op het gebied van fusies en overnames?" Verder wees Barclays op zwakke cijfers van KLM en Transavia in het vierde kwartaal van 2022 en de onzekerheden rond de vooruitzichten van reizen van en naar China. Het aandeel Air France-KLM sloot maandag op 1,70 euro, maar steeg dinsdag 3,0 procent naar 1,75 euro. Bron: ABM Financial News

